В ОАЭ из Судана эвакуированы граждане 16 государств

В Объединенные Арабские Эмираты из Судана, где продолжаются вооруженные столкновения, были успешно эвакуированы граждане 16 государств, сообщает ТАСС со ссылкой на МИД ОАЭ, передает Day.Az.

Как заявило внешнеполитическое ведомство ОАЭ, иностранцы покинули территорию Судана на самолете. Среди эвакуированных - дети, женщины, старики, а также люди с тяжелыми заболеваниями. ОАЭ сделали их потребности "своим приоритетом", говорится в заявлении МИД страны.