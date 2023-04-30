Польша усилит охрану границы с Россией

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что страна усилит охрану границы с Россией электроникой общей стоимостью $89 млн, сообщает газета Wyborcza, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По его словам, на всем протяжении границы с РФ будут установлены физические и электронные заграждения, также там будет размещено современное оружие и усилена охрана.

Ранее сообщалось, что первые участки электронного заграждения на границе Польши с Калининградской областью планируют запустить через два месяца.

Как рассказал польскому агентству РАР представитель строящей заграждение фирмы Telbud Томаш Буяк, работы по строительству заграждения ведутся по плану одновременно на нескольких участках. В настоящее время ставятся столбы под камеры и строится сеть из оптоволокна и силовых кабелей, отметил он.

По его словам, полный запуск электронного заграждения произойдет осенью, но первые участки можно будет запустить "приблизительно через два месяца".