Тяжелое ДТП в Турции, 45 пострадавших
Кредит наличными в ВТБ с минимальной процентной ставкой от 10,99%

В турецкой провинции Ширнак перевернулся автобус, в котором также находились военные.

Как передает Day.Az со ссылкой на телеканал TRT Haber, в результате ДТП двое военнослужащих погибли, пострадали 45 человек, включая четырех военных.

О причине ДТП не сообщается.