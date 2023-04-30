https://news.day.az/world/1560184.html Тяжелое ДТП в Турции, 45 пострадавших - ФОТО - ВИДЕО
Тяжелое ДТП в Турции, 45 пострадавших - ФОТО - ВИДЕО
В турецкой провинции Ширнак перевернулся автобус, в котором также находились военные.
Как передает Day.Az со ссылкой на телеканал TRT Haber, в результате ДТП двое военнослужащих погибли, пострадали 45 человек, включая четырех военных.
О причине ДТП не сообщается.
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