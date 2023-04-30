Венгры сильно разочаровались в ЕС

Проведенный Еврокомиссией опрос в Венгрии показал, что уровень поддержки ЕС в стране упал до исторического минимума в 39 процентов, при том что еще в 2022 году число сторонников Евросоюза в стране составлял 51 процент - это стало самым резким падением среди всех членов объединения. О сильном разочаровании граждан сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на опрос "Евробарометра", передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Обозреватели отмечают тревогу европейских представителей, которые опасаются, что падение уровня поддержки повышает риски усиления позиций нынешнего премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, считающегося известным критиком либерального политического курса ЕС и пропаганды ЛГБТ.

"Возможно, Венгрия - единственное государство-член ЕС, которое следует антиевропейским курсом такого масштаба", - заявил Даниэль Берг, член местной оппозиционной проевропейской партии Momentum в комментарии к публикации западных обозревателей.