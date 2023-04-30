Хулуси Акар о возможности продления зерновой сделки на новый срок

Глава Минобороны Турции Хулуси Акар надеется на продление зерновой сделки, срок которой истекает 18 мая. В интервью телеканалу Haberturk в воскресенье он также отметил, что черноморская гуманитарная инициатива может стать моделью для урегулирования других проблем, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Срок действия сделки истекает 18 мая. Она является полезной для двух стран [России и Украины], и мы говорили в дружеской атмосфере сторонам о пользе ее продления. Существует вероятность продления сделки. Тема зерна означает хлеб, и это жизненно важно для стран, в нем нуждающихся. В Африке возможны чрезвычайные события, вызванные голодом, необходимо этому воспрепятствовать, - сказал Акар. - Мы также считаем, что зерновая сделка может способствовать решению других вопросов, в частности прекращению огня, обмену пленными".