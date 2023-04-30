В Китае началась оцифровка людей

Китайский техногигант Tencent запустил сервис Deepfakes-as-a-Service (DFaaS) по созданию цифровых клонов людей. Об этом сообщает издание The Register, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что сервис обойдется в $145. При этом человеку нужно предоставить Tencent всего три минуты видео с человеком в кадре, а также слепок голоса в виде записи произношения 100 предложений на китайском или английском языке. Имея все необходимое, DFaaS потратит около 24 часов на оцифровку человека.

Цифровой клон представляет собой видеозаготовку с человеком в кадре в полный рост или по пояс. Стиль аватара можно выбрать из пяти вариантов: реалистичное 3D, полуреалистичное 3D, мультяшное 3D, реальное 2D и мультяшное 2D. Цифрового клона можно заставить произносить любой текст, что может пригодиться для телеведущих, актеров, блогеров, стримеров и не только. К аватару также можно приладить функции чат-бота вроде ChatGPT и превратить его в полностью автономного персонажа.