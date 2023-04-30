Крупнейший британский авианосец разберут на запчасти
Авианосец ВМС Великобритании HMS Prince of Wales будет разобран на запчасти, сообщает The Telegraph, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
По данным издания, корабль стоимостью £3 млрд ($3,72 млрд) гораздо дольше времени провел в многочисленных ремонтах, чем в морских походах. Уже сейчас его используют в качестве донора запчастей для корабля аналогичного класса. Как заявил газете источник в королевских ВМС, это "сэкономило время и деньги".
Авианосец ранее неоднократно выходил из строя. Так, в августе 2022 года, сразу же после того, как корабль отошел от берега для участия в совместных с кораблями США учениях, у него возникли серьезные "механические проблемы".
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