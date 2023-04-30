Богатейший банкир Азии назвал доллар крупнейшим финансовым террористом

Самый богатый банкир Азии и генеральный директор одного из крупнейших индийских банков Kotak Mahindra Bank Удай Котак выступил с критикой доллара США. Об этом пишет The Economic Times, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В частности, он назвал американскую валюту крупнейшим финансовым террористом и подчеркнул, что искренне так считает.

"Все наши деньги находятся на счетах nostro (счет, который ведется банком за границей в местной валюте - прим. "Ленты.ру"). Кто-нибудь в США может сказать: "Вы не сможете снять их с завтрашнего утра". И вы застряли", - заявил банкир на церемонии вручения премии ET Awards в Дели.

Котак также выразил мнение, что Европа, Великобритания и Япония едва ли смогут сделать свою валюту резервной.