На вечеринке в США рухнула крыша

Более 30 человек получили травмы при обрушении крыши здания в американском городе Коламбус.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, инцидент произошел во время студенческой вечерники, сообщили в издании Daily Star.

Отмечается, что в разгар празднования большая компания молодых людей решила залезть на крышу дома, что и привело к трагедии, поскольку конструкция не была предназначена для подобной нагрузки.

14 пострадавших доставили в больницы, их состояние оценивают как стабильное. Еще 20 участников вечеринки получили медицинскую помощь на месте.

Указывается, что некоторым из пострадавших пришлось провести под завалами несколько часов, поскольку спасатели не могли до них быстро добраться.