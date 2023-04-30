В Испании рухнули самолеты

По меньшей мере четыре человека погибли в воскресенье в испанском автономном сообществе Каталония в результате аварии с участием двух сверхлегких самолетов.

Об этом говорится в распространенном пресс-релизе региональной пожарной службы, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По ее информации, инцидент произошел в районе населенного пункта Мойя недалеко от Барселоны. Очевидец вызвал экстренные службы после того, как увидел, что сверхлегкий самолет потерял высоту и разбился в лесистой местности недалеко от аэродрома.

В результате аварии воздушное судно загорелось и огонь распространился на растительность. Возгорание удалось потушить.

Вскоре был обнаружен второй разбившийся сверхлегкий самолет. Он находился примерно в 300 м от первого.

Власти начали расследование случившегося.