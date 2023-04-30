Cудан продлил ограничения на полеты
Управление гражданской авиации Судана распорядилось продлить ограничения на полеты в воздушном пространстве страны до 13 мая.
Об этом в воскресенье сообщил международный аэропорт Хартума, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Управление гражданской авиации направило извещение летному составу, продлевающее закрытие воздушного пространства Судана для всех самолетов до 13 мая, за исключением рейсов с гуманитарной помощью и эвакуационных рейсов для иностранных граждан после получения разрешения от компетентных органов и одобрения Вооруженных сил Судана", - говорится в сообщении, опубликованном на странице аэропорта в Facebook.
22 апреля управление ввело ограничения на полеты в воздушном пространстве страны до 30 апреля.
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