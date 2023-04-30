Остановить Иран от получения ядерного оружия может военная угроза

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху считает, что единственным способом помешать Ирану стать ядерной державой является реальная военная угроза.

"Если вы хотите остановить Иран в становлении военной ядерной державой, то единственный способ - это реальная военная угроза", - сказал он в интервью телеканалу CNN, вышедшем в эфир в воскресенье, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Это обязанность всех нас", - отметил премьер, имея в виду Израиль, США и арабские страны-соседи.

"По нашей оценке, предпринятые нами усилия - некоторые оперативного плана, некоторые экономические и политические - помешали первоначальным планам Ирана. Они полагали, что будут там, где находятся сейчас, около 10 лет назад, - сказал Нетаньяху. - Мы смогли затормозить их, но не смогли их полностью остановить".