Босфор закрыли для судоходства

Пролив Босфор, разделяющий Стамбул на европейскую и азиатскую части, временно закрыт для судоходства из-за поломки следовавшего через него сухогруза. Об этом сообщило управление береговой охраны Турции, передает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ.

По данным ведомства, в воскресенье у 94-метрового сухогруза Ilyas Konan, который следует из России в порт Коджаели вблизи Стамбула, при прохождении Босфора произошла поломка двигателя, в связи с чем в районе 18:00 по местному времени судоходство в обе стороны пролива было закрыто.

"В сопровождении двух букcиров судно было доставлено к стоянке Ахыркапы, где оно бросило якорь. Возобновить судоходство планируется в 21:20", - говорится в сообщении.