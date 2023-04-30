Умер Вячеслав Зайцев

Российский модельер, народный художник РФ Вячеслав Зайцев умер на 86-м году жизни.

Об этом сообщили ТАСС в воскресенье в пресс-службе Российской академии художеств, передает Day.Az.

2 марта Зайцеву исполнилось 85 лет.

"Он действительно скончался. Какие-то подробности по поводу прощания будут не раньше завтрашнего дня", - сказала собеседница агентства.

Она добавила, что модельер умер после продолжительной болезни.

Вячеслав Зайцев - советский и российский художник-модельер, народный художник РФ (2006), академик Российской академии художеств (2007). В 2007-2009 годах вел программу "Модный приговор" на Первом канале. Модельер выпустил десятки коллекций, создал сценические костюмы к спектаклям.