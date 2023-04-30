Умер Вячеслав Зайцев
Российский модельер, народный художник РФ Вячеслав Зайцев умер на 86-м году жизни.
Об этом сообщили ТАСС в воскресенье в пресс-службе Российской академии художеств, передает Day.Az.
2 марта Зайцеву исполнилось 85 лет.
"Он действительно скончался. Какие-то подробности по поводу прощания будут не раньше завтрашнего дня", - сказала собеседница агентства.
Она добавила, что модельер умер после продолжительной болезни.
Вячеслав Зайцев - советский и российский художник-модельер, народный художник РФ (2006), академик Российской академии художеств (2007). В 2007-2009 годах вел программу "Модный приговор" на Первом канале. Модельер выпустил десятки коллекций, создал сценические костюмы к спектаклям.
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