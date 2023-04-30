Спецслужбы Турции нейтрализовали в Сирии особо опасного террориста

Усилиями Национальной разведывательной организации (MİT) Турции в районе Айн-аль-Араб (Кобани) на севере Сирии нейтрализован террорист YPG (сирийского крыла PПK) Сабри Абдуллах по прозвищу "Мазлум Карамок", передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

Как сообщают источники в структурах безопасности, Абдуллах занимался "сбором разведданных" и отдавал распоряжения по организации терактов в крупных городах.

В 2018 году пособник кровавой организации был ранен в ходе операции спецслужб Турции, но тогда ему удалось сбежать. Позже террористы YPG распространили ложную информацию о его гибели.

Однако, турецкой разведке удалось установить, что Абдуллах жив и по поручению террориста Фехмана Хюсейина по прозвищу "Бахоз Эрдал" приступил к подготовке атаки на сотрудников MİT.

Абдуллах руководил планировкой и организацией атак, которые предположительно должны были произойти в крупных городах Турции.

Продолжительная слежка позволила выявить, что он также задействован в убийстве и похищении не разделяющих идеологию YPG/PПK лиц, сборе данных против Турции, планировании вооруженных нападений.

Временами Абдуллах действовал и под такими кодовыми именами, как "Мазлум Доган" и "Мазлум Кобани". В ряды преступной организации вступил в 2010 году. Руководил "операциями" YPG/PПK по организации атак на ВС Турции и бойцов "Сирийской национальной армии". Направлял в зону операций ВС Турции и бойцов сирийской оппозиции заминированные мотоциклы.

В рамках деятельности по "сбору разведданных" совершал нелегальный въезд/выезд из Турции.

Планировал совместные с PПK атаки в сельских районах Турции. В 2022 году совершил изнасилование в Сирии, которое осталось безнаказанным со стороны сепаратистской организации. Жертва изнасилования покончила с собой.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что с 1984 года, когда боевики РПК впервые осуществили кровавое преступление в Турции, и до марта 2020 года от рук этой кровавой организации погибли 7500 сотрудников сил безопасности Турции и 6800 мирных жителей.

США и Европейский союз внесли PПK в списки террористических организаций.

Несмотря на попытки Анкары найти пути урегулирования создавшейся ситуации, террористическая организация PПK с июля 2015 года возобновила вооруженные нападения.

В последние годы PПK стремится переложить ответственность за кровавые преступления в регионе на свои ответвления.

В Сирии террористы PПK прикрываются названиями PYD и YPG, а в последние два года называют себя "Сирийскими демократическими силами".

В Иране PПK действует как "Партия свободной жизни Курдистана" (PJAK).