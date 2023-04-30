Полиция Парижа намерена использовать дроны против протестующих

Парижская полиция, а также префектуры других крупных городов Франции намерены использовать беспилотные летальные аппараты (БЛА) для предотвращения возможных беспорядков в ходе манифестаций 1 мая.

Об этом сообщила в воскресенье газета Le Monde, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Как отмечает издание, в Париже полиция планирует использовать "для предотвращения нападений на физических лиц и имущество, а также для обеспечения общественного порядка три камеры, установленные на беспилотных летательных аппаратах".

По данным Le Monde, изображение с этих камер "будет передаваться в центр управления". Там эти видео планируется хранить до семи дней и после этого записи будут удалены, если они не станут объектом расследования".

Кроме Парижа о применении камер 1 мая сообщили префектуры Лиона, Бордо, Нанта и Гавра.

Вместе с тем правозащитники уже обратились в суд с требованием запретить использование дронов, так как, по мнению истцов, съемка с воздуха нарушает тайну частной жизни, сообщает газета Libération.

В воскресенье Административный трибунал Лиона уже отклонил иск правозащитников. Парижский суд, как ожидается, вынесет решение утром в понедельник.