Эрдоган сообщил о ликвидации главаря ИГ в Сирии

Турецкая разведка ликвидировала в субботу в Сирии главаря террористической группировки "Исламское государство" Эбу Хюсейна аль-Курейши.

Об этом сообщил в воскресенье президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в эфире телеканала TRT Turk, передает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ.

"Национальная разведка Турции длительное время следила за главарем ИГ Эбу Хюсейном аль-Курейши. Эта личность была вчера ликвидирована в Сирии в результате операции, проведенной турецкой разведкой", - сказал Эрдоган.