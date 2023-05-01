https://news.day.az/world/1560283.html Эрдоган сообщил о ликвидации главаря ИГ в Сирии
Эрдоган сообщил о ликвидации главаря ИГ в Сирии
Турецкая разведка ликвидировала в субботу в Сирии главаря террористической группировки "Исламское государство" Эбу Хюсейна аль-Курейши.
Об этом сообщил в воскресенье президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в эфире телеканала TRT Turk, передает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ.
"Национальная разведка Турции длительное время следила за главарем ИГ Эбу Хюсейном аль-Курейши. Эта личность была вчера ликвидирована в Сирии в результате операции, проведенной турецкой разведкой", - сказал Эрдоган.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре