https://news.day.az/world/1560284.html В Мексике в ДТП с автобусом погибли 18 человек
В Мексике в ДТП с автобусом погибли 18 человек
По меньшей мере 18 человек погибли, 33 пострадали из-за падения автобуса в овраг в муниципалитете Компостела в штате Наярит на юге Мексики.
Как передает Day.Az, об этом в воскресенье сообщает агентство EFE.
Отмечается, что все пострадавшие доставлены в различные больницы региона. На месте происшествия работают правоохранительные органы, которые устанавливают причины аварии.
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