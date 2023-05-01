В Мексике в ДТП с автобусом погибли 18 человек

По меньшей мере 18 человек погибли, 33 пострадали из-за падения автобуса в овраг в муниципалитете Компостела в штате Наярит на юге Мексики.

Как передает Day.Az, об этом в воскресенье сообщает агентство EFE.

Отмечается, что все пострадавшие доставлены в различные больницы региона. На месте происшествия работают правоохранительные органы, которые устанавливают причины аварии.