Эрдоган выразил надежду на продление зерновой сделки

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил надежду на пролонгацию зерновой сделки после 18 мая, когда истекает срок ее действия. Об этом он сообщил в воскресенье в эфире телеканала ТRТ Turk, передает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ.

"Мы использовали благоприятную атмосферу, которая была создана в отношениях с лидерами Украины и России [Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным], и при обмене пленными, и при организации зернового коридора. Мы продолжаем работать в этом направлении, рассчитываем на продление сделки", - отметил турецкий лидер.

Вопрос продления зерновой сделки обсуждали на минувшей неделе в ходе телефонных переговоров президенты Турции и России.

В Стамбуле 22 июля 2022 года подписали пакет документов о поставках продовольствия и удобрений на международный рынок. Изначально договоренности были заключены на 120 дней, в ноябре прошлого года их действие продлили на такой же срок. 18 марта этого года Россия объявила о продлении сделки на 60 дней, предупредив, что этого времени будет достаточно для оценки выполнения меморандума, подписанного с ООН.