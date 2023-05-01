В Японии произошло землетрясение

Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 4,4 на востоке Японии.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Геологическая служба США.

По данным организации, подземные толчки были зафиксированы в 3,4 км от города Фунасикава, где проживают свыше 35 тыс. человек.

Очаг землетрясения залегал на глубине 70,4 км.

О жертвах и разрушениях не сообщалось. По оценке сейсмологов, это землетрясение не должно причинить значительного ущерба.