https://news.day.az/world/1560289.html В Японии произошло землетрясение
В Японии произошло землетрясение
Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 4,4 на востоке Японии.
Как передает Day.Az, об этом сообщает Геологическая служба США.
По данным организации, подземные толчки были зафиксированы в 3,4 км от города Фунасикава, где проживают свыше 35 тыс. человек.
Очаг землетрясения залегал на глубине 70,4 км.
О жертвах и разрушениях не сообщалось. По оценке сейсмологов, это землетрясение не должно причинить значительного ущерба.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре