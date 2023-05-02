https://news.day.az/world/1560302.html В Дубае открылся парк крокодилов - ВИДЕО
В Дубае открылся парк крокодилов - ВИДЕО
В Дубае открылся первый парк крокодилов, в нем живут 250 рептилий.
Как передает Day.Az со ссылкой на Известия, на территории также работают музей естественной истории и океанариум. Крокодилов привезли из Южной Африки, Туниса и других стран Ближнего Востока. Посетители могут посмотреть на рептилий с разных ракурсов и покормить их на специальных станциях.
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