В Дубае открылся парк крокодилов

В Дубае открылся первый парк крокодилов, в нем живут 250 рептилий.

Как передает Day.Az со ссылкой на Известия, на территории также работают музей естественной истории и океанариум. Крокодилов привезли из Южной Африки, Туниса и других стран Ближнего Востока. Посетители могут посмотреть на рептилий с разных ракурсов и покормить их на специальных станциях.