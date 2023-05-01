Более 20 машин сгорело за неделю в Венесуэле
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В венесуэльском городе Маракайбо из-за некачественного бензина за неделю сгорело более 20 автомобилей.  

Власти начали проверки бензина на местных заправках, но жители уже предпочитают покупать топливо из Колумбии, которое продается почти в три раза дороже нелегальными торговцами на трассах.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.