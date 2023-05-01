ДТП в Турции привело к большому количеству жертв

В турецком городе Бурса в результате столкновения студенческого автобуса с железным барьером погибли не менее трех человек, еще 44 человека пострадали, передает Day.Az со ссылкой на TRT.

По имеющимся сообщениям, пострадавшие госпитализированы и им оказывается необходимая медицинская помощь.