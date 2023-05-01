https://news.day.az/world/1560334.html Подземные толчки сотрясли берега Италии
Подземные толчки сотрясли берега Италии
Сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 5,2 у берегов Италии. Об этом заявили в Геологической службе Соединенных Штатов, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.Ru.
Согласно данным организации, подземные толчки были зафиксированы в 35 км от города Читаделла-дель-Капо, где проживают более 1,1 тыс. человек.
Очаг землетрясения залегал на глубине 250,5 км.
О жертвах и разрушениях сообщений нет.
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