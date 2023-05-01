Подземные толчки сотрясли берега Италии

Сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 5,2 у берегов Италии. Об этом заявили в Геологической службе Соединенных Штатов, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.Ru.

Согласно данным организации, подземные толчки были зафиксированы в 35 км от города Читаделла-дель-Капо, где проживают более 1,1 тыс. человек.

Очаг землетрясения залегал на глубине 250,5 км.

О жертвах и разрушениях сообщений нет.