Две латиноамериканские страны восстановят отношения

Избранный президент Парагвая Сантьяго Пенья заявил в воскресенье, что намерен восстановить дипломатические отношения с Венесуэлой, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Парагвай должен восстановить отношения с правительством Венесуэлы. Мы уже делали это при прошлом правительстве, я считаю, что здесь нет оснований для сомнений", - сказал он в эфире телеканала LaTele.

При этом Пенья отметил, что признание правительства президента Венесуэлы Николаса Мадуро не означает, что Парагвай не будет выступать с критикой в отношении Каракаса. "Наш голос всегда будет голосом в защиту народа Венесуэлы", - добавил он.