Лиз Трасс выставили счет за халаты и тапочки

Секретариат кабинета министров Великобритании выставил бывшему премьер-министру и главе МИД Соединенного Королевства Лиз Трасс счет на £12 тыс. ($15 тыс.) за тапки, банные халаты, продукты питания и напитки, которые пропали из особняка Чивнинг-хаус, традиционно используемого руководителем Форин оффиса во время приемов гостей. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Как сообщила в воскресенье вечером газета The Times со ссылкой на официального представителя политика, Трасс часто организовывала мероприятия в этом загородном поместье XVII века, расположенном недалеко от Лондона, в ходе предвыборной гонки за пост премьер-министра страны в конце августа и начале сентября прошлого года. Трасс, на тот момент занимавшая должность главы МИД, обсуждала со своими советниками в Чивнинг-хаус реализацию своей политической программы в случае ее избрания на пост лидера правящей Консервативной партии и, как следствие, британского премьера, уточнила газета.