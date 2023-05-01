Сценаристы готовы выйти на забастовку

Сценаристы Голливуда решили устроить крупнейшую за 15 лет забастовку из-за низких зарплат. Об этом сообщает Bloomberg, передает Day.Az.

Отмечается, что контракт между Гильдией сценаристов Америки и голливудскими студиями истекает 1 мая. Переговоры между сторонами на данный момент не привели к какому-либо результату. Как рассказала агентству сценарист сериала "Начальная школа Эбботт" Бриттани Николс, ее коллеги готовятся к тому, что забастовка будет.

Забастовка может стать крупнейшей за последние 15 лет. В случае, если она продлится продолжительное время, под угрозой окажется выпуск шоу для осеннего телесезона. По словам одного из руководителей Warner Bros. Discovery Дэвида Заслава, "забастовка станет вызовом для всей отрасли", передает The New York Times.