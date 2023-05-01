Страны ОПЕК+ урезают добычу нефти

Несколько государств, являющихся участниками соглашения ОПЕК+, начали с мая добровольное сокращение добычи нефти, которое продлится до конца нынешнего года. При этом общий объем снижения производства должен составить 1,66 млн баррелей в сутки, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

О намерении дополнительно ограничить добычу объявили следующие страны ОПЕК+: Саудовская Аравия, Ирак, ОАЭ, Кувейт, Казахстан, Алжир, Оман, Габон. Россия продлила до конца года действовавшее до конца июня решение о сокращении добычи на 500 тыс. баррелей в сутки от средних февральских значений.

Добровольное снижение производства станет дополнением к действующему с ноября 2022 года плану ОПЕК+, направленному на сокращению добычи нефти на 2 млн баррелей в сутки.