Канадские госслужащие прекращают забастовки

Федеральное правительство и Альянс госслужащих Канады (АГК) пришли к соглашению относительно повышения заработной платы сотрудникам государственных ведомств, а также о завершении начавшейся 19 апреля забастовки. Соответствующее заявление опубликовано в ночь на понедельник на сайте объединения, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"После почти двух лет переговоров, приведших к одной из крупнейших забастовок в истории Канады, АГК достиг предварительных соглашений для более чем 120 000 сотрудников Совета казначейства, которые предоставляют критически важные услуги канадцам, - говорится в заявлении. - Поскольку общенациональная забастовка для работников Совета казначейства завершена, члены переговорных групп <...> должны вернуться к работе 1 мая с 09:00 по восточному времени или в следующую смену после этой даты".

В соответствии с договоренностями, заработная плата госслужащих Канады будет увеличена в общей сложности на 12,6% в течение срока действия соглашения: на 1,5% за 2021 год, 4,75% за 2022 год, 3,5% в 2023 году и 2,25% в 2024 году. Как отмечается, объединению удалось добиться увеличения срока действия соглашения с трех до четырех лет для защиты госслужащих от инфляции. Кроме того, членам АГК, возраст которых приближается к пенсионному, будет выплачено единовременное пособие в размере $2,5 тыс.

18 апреля АГК - крупнейший профсоюз федеральных госслужащих североамериканской страны - объявил, что более 155 тыс. его членов с 19 апреля начинают забастовку. Это произошло после того, как профсоюз не смог договориться с федеральным правительством о повышении зарплат и улучшении других условий труда. Объединение, в частности, требовало повышения зарплаты госслужащим ежегодно на 4,5% в течение ближайших трех лет, а власти были готовы предложить ежегодное увеличение окладов лишь на 2% в течение пяти лет.