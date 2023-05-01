Франция готовится к историческим протестам

Первомайские манифестации во Франции в этом году станут наиболее масштабными за последние 30−40 лет, заявил глава профсоюза "Французская демократическая конфедерация труда" (CFDT) Лоран Берже в эфире телеканала LCI, передает Day.Az.

"Это 1 мая станет наиболее масштабным по значимости социальных вопросов за последние 30−40 лет", - сказал он.

По данным CFDT, на демонстрации по всей стране могут выйти от одного до полутора миллионов человек. В МВД Франции, в свою очередь, ожидают, что участие в митингах примут от 500 до 650 тысяч человек. Всего в республике анонсировали около 300 манифестаций. На акции в Париже ожидается от 80 до 100 тысяч участников, среди которых от 1,5 тысячи до трех тысяч сторонников движения "Желтые жилеты", а также одна-две тысячи радикально настроенных элементов.