ООН бьет тревогу по поводу гуманитарного кризиса в Судане

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в связи с обострением конфликта в Судане срочно направляет в регион своего заместителя Мартина Гриффитса. Об этом сообщил в воскресенье официальный представитель Гутерриша Стефан Дюжаррик, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"В свете быстро ухудшающегося гуманитарного кризиса в Судане генеральный секретарь ООН срочно направляет в регион своего заместителя по гуманитарным вопросам Мартина Гриффитса. Масштаб и скорость происходящего беспрецедентны, - сказал Дюжаррик. - Мы крайне обеспокоены нынешним и долгосрочным влиянием этого на население Судана и региона в целом".

Представитель ООН призвал все стороны конфликта обеспечить защиту гражданского населения и гражданской инфраструктуры, уважать гуманитарный персонал и имущество, а также способствовать операциям по оказанию помощи.