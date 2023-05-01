Топ-дипломаты арабских стран обсуждают сирийское урегулирование

Межарабское совещание с участием министров иностранных дел Египта, Иордании, Ирака, Саудовской Аравии и Сирии открылось в понедельник в Аммане. Об этом сообщил корреспонденту ТАСС арабский дипломатический источник в иорданской столице, передает Day.Az.

"Министры обсудят дорожную карту по сирийскому урегулированию, которая предусматривает содействие Лиги арабских государств политическому решению кризиса в этой стране", - указал он.

Перед началом заседания в Аммане состоялась встреча вице-премьера и министра иностранных дел Иордании Аймана ас-Сафади со своим сирийским коллегой Фейсалом Микдадом. "Были рассмотрены двусторонние вопросы, такие как безопасность границ, борьба с контрабандой наркотиков, распределение водных ресурсов и проблема беженцев", - указал источник.

Ас-Сафади подчеркнул "важность ведущей арабской роли в достижении политического решения сирийского кризиса на основе братской инициативы Иордании и других арабских предложений".