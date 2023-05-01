Крупный пожар площадью 15 гектаров в Башкирии

В Башкирии выясняют причины крупного природного пожара, который 30 апреля вспыхнул в одном из районов республики. Там загорелась сухая трава и огонь начал быстро разрастаться.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, местные жители заметили густой черный дым и вызвали спасателей. Приехавшим пожарным расчетам удалось локализовать возгорание на площади в 15 гектаров. Пламя было полностью потушено.

По одной из версий, причиной мог стать пал сухой травы. На территории Башкирии сейчас действует особый противопожарный режим, который запрещает разведение костров в лесах, вдоль дорог, а также рядом с населенными пунктами.