Лидеры Японии, США и Южной Кореи обсудят трехстороннее сотрудничество

Премьер-министр Японии Фумио Кисида планирует провести трехстороннюю с президентом США Джо Байденом и южнокорейским лидером Юн Сок Ёлем в Хиросиме во время предстоящего во второй половине мая саммита Группы семи (G7) в Хиросиме. Об этом сообщило в понедельник агентство Jiji со ссылкой на источники в американском правительстве, передает Day.Az.

Ожидается, что они обсудят трехстороннее сотрудничество, а также региональные проблемы, включая ракетно-ядерную программу КНДР и ситуацию вокруг Тайваня. Последний раз лидеры стрех стран встречались в таком формате в ноябре прошлого года в Камбодже.

Япония в 2023 году председательствует в G7. Саммит "семерки" с 19 по 21 мая примет Хиросима. На него также приглашены лидеры Индии, Индонезии, Австралии, Южной Кореи, островов Кука, Коморских островов, Бразилии и Вьетнама.