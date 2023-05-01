https://news.day.az/world/1560430.html Иран возобновил работу трех дипломатических представительств в Саудовской Аравии
Иран возобновил работу трех дипломатических представительств в Саудовской Аравии
Три дипломатических представительства Ирана возобновили работу в Саудовской Аравии. Об этом заявил в понедельник официальный представитель МИД исламской республики Насер Канани Чафи, передает Day.Az.
"Три иранских представительства в Эр-Рияде и Джидде начали работу на ранних стадиях", - цитирует его агентство Fars. Формат представительств дипломат не уточнил.
В пятницу глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян заявил, что "посольства и консульства Ирана и Саудовской Аравии возобновят работу в ближайшие дни".
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