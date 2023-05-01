Япония развернула ПВО в ответ на планы КНДР

Силы самообороны Японии завершили процесс развертывания противоракетных комплексов Patriot PAC-3 на отдаленных островах в южной префектуре Окинава, чтобы при необходимости перехватить обломки ракеты КНДР, с помощью которой Пхеньян планирует запустить военный спутник, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Зенитные ракетные комплексы размещены на островах Мияко, Исигаки и Ёнагуни. Процесс развертывания занял около недели.

Последний раз комплексы Patriot PAC-3 размещались на островах Мияко и Исигаки в 2012 и 2016 годах, когда КНДР также совершала попытки запустить спутники. Тогда они не были задействованы.

Ранее министр обороны Японии Ясукадзу Хамада приказал осуществить перехват северокорейской ракеты, если она будет представлять опасность, или ее обломков.