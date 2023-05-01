https://news.day.az/world/1560469.html Взрыв на химическом заводе в Китае
Взрыв на химическом заводе в Китае
Пять человек погибли и один получил травмы в результате взрыва в результате пожара на объекте по производству раствора перекиси водорода химической корпорации Sinochem в провинции Шаньдун на востоке Китая.
Об этом сообщили местные власти, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
В распространенном администрацией новой зоны индустриального развития "Ляочэн" уточняется, что еще один человек числится пропавшим без вести. Пострадавшему оказана медицинская помощь, проводится спасательная операция. Правоохранительные органы выясняют причины происшествия, ведется следствие.
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