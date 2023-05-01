Власти Судана заявили о снижении боевого потенциала спецназа вдвое

Вооруженные силы (ВС) Судана в течение 15 дней столкновений смогли снизить боевые возможности сил быстрого реагирования (спецназа) на 45-55%. Об этом сообщил в понедельник официальный представитель суданских ВС, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"В течение 15 дней военных действий наши силы смогли снизить на 45-55% боевые возможности противника, которые он мобилизовал для захвата суданского государства", - говорится в распространенном на официальной странице армии в Facebook заявлении.

По данным армии, спецназ мобилизовал для своего наступления 15 апреля крупные силы в составе более чем 27 тыс. бойцов, свыше 39 тыс. ополченцев, более 100 бронетранспортеров.

Официальный представитель также указал, что армия отслеживает перемещения сил спецназа с целью "укрепления позиций на местах". Он утверждал, что ВС удалось помешать продвижению одного крупного военного подкрепления противника с западного направления и остановить второе, направлявшееся с северо-запада страны. "ВС будут и впредь применять силу для противодействия этим перемещениям", - подчеркивается в заявлении.