https://news.day.az/world/1560503.html ООН опасается распространения гуманитарного кризиса в Судане на регион
ООН опасается распространения гуманитарного кризиса в Судане на регион
Гуманитарный кризис в Судане может распространиться на весь регион.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на EADaily.
Как заявили во Всемирной продовольственной программе международной организации, гуманитарный кризис из Судана может распространиться на весь и без того находящийся в бедственной ситуации из-за климатических изменений регион.
Сообщается, что Всемирная продовольственная программа ООН была вынуждена приостановить помощь 7,6 млн человек в Судане из-за ожесточенных боев в этой стране.
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