ООН опасается распространения гуманитарного кризиса в Судане на регион

Гуманитарный кризис в Судане может распространиться на весь регион.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на EADaily.

Как заявили во Всемирной продовольственной программе международной организации, гуманитарный кризис из Судана может распространиться на весь и без того находящийся в бедственной ситуации из-за климатических изменений регион.

Сообщается, что Всемирная продовольственная программа ООН была вынуждена приостановить помощь 7,6 млн человек в Судане из-за ожесточенных боев в этой стране.