Европе предложили создать общий резерв лекарств

Председатель Всемирной медицинской ассоциации (WMA) Франк Ульрих Монтгомери на фоне нехватки отдельных видов лекарств выступил за создание общеевропейского резерва медикаментов. Такое мнение он высказал в опубликованном в понедельник интервью медиагруппе Funke, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Монтгомери отметил, что дефицит медицинских препаратов увеличивался на протяжении более 10 лет. "Причина заключается в неправильно установленных экономических стимулах для фармацевтической промышленности", - констатировал он. "Для товаров массового потребления, не подпадающих под патентную защиту, маржа оценивается как низкая, "большая фармацевтика" больше не заинтересована в этих препаратах и переносит производство в страны с низкой заработной платой, такие как Китай или Индия. Если там сгорит фабрика, пропадет основное вещество или будут дефекты качества - внезапно во всем мире пропадет лекарство", - подчеркнул глава WMA.

Резерв лекарств на уровне ЕС в качестве "обязательства перед фармацевтической промышленностью, контролируемой и управляемой государством и медицинским сообществом", по словам Монтгомери, должен быть создан немедленно. Кроме того, политики должны вернуть производственные площадки в Европу с соответствующими экономическими условиями. Цепочки поставок должны быть юридически обеспечены несколькими производителями лекарств.

На прошлой неделе педиатры из нескольких европейских стран написали письмо министрам здравоохранения своих государств, осуждая нехватку лекарств. Министерство здравоохранения ФРГ недавно официально заявило о дефиците соков с антибиотиками для детей - это означает, что правила ввоза могут быть смягчены.

Всемирная медицинская ассоциация - международная организация, в которую входят более 100 национальных объединений врачей, включая российское. Она занимается выработкой этических норм в медицинской деятельности, обязательных для исполнения врачами всех стран. Ассоциация была создана в 1947 году.