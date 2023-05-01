Маск опубликовал карту единого мира

Предприниматель Илон Маск пошутил в своих соцсетях о временах, когда весь мир был единым. Публикация доступна в Twitter Маска. Сейчас публикация удалена, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Руководитель SpaceX и Tesla опубликовал карту Пангеи - суперконтинента, существовавшего в позднем палеозое и раннем мезозое. Миллиардер сопроводил изображение подписью "Старые добрые времена, когда мир был един". Также картинка имела надпись "Лайк, если ты скучаешь по Пангее".