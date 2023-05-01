В Польше объяснили отказ от импорта украинского зерна

Польша отказалась от импорта украинского зерна, чтобы не оттолкнуть избирателей. Об этом сообщает Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По данным агентства, страны Восточной Европы поставили под угрозу "экономический спасательный круг" для Украины. В апреле в Польше из-за избытка зерна протестовали фермеры, что вызвало обвал цен. Варшава ввела запрет на импорт украинского зерна, объяснив свое решение нежеланием отпугнуть избирателей в преддверии парламентских выборов. Примеру Польши последовали Венгрия, Словакия и Болгария.

Одной из причин для отказа от зерна и Украины стал рост поддержки правой евроскептической партии "Конфедерация". Партия поддерживает недовольство общества из-за притока беженцев из Украины и военной помощи Киеву.