Профсоюз врачей Судана об увеличении количества жертв конфликта

Число мирных граждан, погибших в результате столкновений между армией и силами быстрого реагирования (спецназом) в Судане, увеличилось до 436, ранения получили 2 174 человек.

Об этом передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, в понедельник сообщил профсоюз врачей Судана.

"Число погибших мирных жителей с начала столкновений возросло до 436, раненых - до 2 174", - приводит телеканал Al Arabiya заявление организации. В воскресенье медики сообщали, что жертвами конфликта стали 425 гражданских лиц.