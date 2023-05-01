В Париже дан старт первомайским протестам

Манифестанты несут плакаты с лозунгами "В День труда против несправедливой реформы", "Нет 64 годам", "Не хотим провести всю жизнь на работе", передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

В этот раз профсоюзы заявили о намерении провести крупнейшую общенациональную акцию за последние 30 лет в "праздничной и семейной обстановке": по всей Франции они ожидают выхода на улицы до 1,5 млн человек, причем поддержать французов приедут профсоюзные активисты из разных стран. "Сегодня Париж в каком-то смысле является мировой столицей профсоюзного движения", - отметила глава ведущего французского профцентра "Всеобщая конфедерация труда" (CGT) Софи Бине.

В свою очередь правоохранительные органы не считают, что нынешняя манифестация будет сильно отличаться от предыдущих: по оценкам полиции на столичные улицы выйдут протестовать 100 тыс. человек, среди которых 1-2 тыс. радикалов, прибывших, как подчеркнул префект парижской полиции Лоран Нуньес, также и из других стран. По всей стране силовики ожидают участия не более 600 тыс. протестующих. При этом впервые с начала года на манифестациях будут использоваться беспилотники "для предотвращения порчи имущества и обеспечения общественного порядка".

Манифестации проходят также в Амьене, Бордо, Лионе, Ницце, Руане, Страсбурге. Жители Лилля, Марселя, Нанта и Ренна начали протестовать с утра, при этом в Нанте произошли столкновения протестующих с полицией, в результате которых были задержаны по меньшей мере 14 человек.