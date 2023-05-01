Лидеры США, Южной Кореи и Японии встретятся в Хиросиме

Трехсторонний саммит США, Южная Корея, Япония пройдет во второй половине мая в Хиросиме, передает Jiji со ссылкой на источники. По данным агентства, встреча планируется параллельно саммиту "большой семерки", который должен состояться в то же время и в том же месте, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Как отмечается, основными темами переговоров лидеров трех стран должны стать вопросы, связанные с противостоянием растущему влиянию Китая и ядерной программе Северной Кореи. Jiji указывает, что саммит США, Южная Корея, Япония будет касаться укрепления сотрудничества.

При этом в преддверии встречи, как ожидается, японский премьер-министр Фумио Кисида должен впервые приехать с визитом в Южную Корею. Что касается саммита, то в последний раз главы трех государств встречались в ноябре 2022 года.