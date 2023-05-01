Джек Ма нашел новую работу

Соучредитель Alibaba Group, китайский миллиардер Джек Ма перешел на работу в Токийский колледж Токийского университета в качестве приглашенного профессора. Об этом сообщает агентство Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Ожидается, что 58-летний Ма приступит к работе в должности преподавателя с 1 мая. По данным университета, миллиардер будет консультировать студентов по исследованиям, особенно в области устойчивого сельского хозяйства и производства продуктов питания. Ма также проведет семинары о предпринимательстве и инновациях.

"Похоже, что его карьера бизнесмена подошла к концу. Ранее он работал учителем английского языка и выразил желание вернуться к преподаванию после того, как уйдет из своего бизнеса", - сообщил аналитик LightStream Research Ошадхи Кумарасири.

Джек Ма, когда-то самый известный из предпринимателей Китая, ушел из поля зрения общественности. Это произошло вскоре после критики властей КНР со стороны миллиардера. В тот период Пекин остановил IPO компании Ant, принадлежавшей Ма.

С тех пор предприниматель практически не появляется на публике. Его встречали в Нидерландах, Испании, Австралии, Таиланде и Японии, но не на публичных мероприятиях. В марте он приезжал в Китай для посещения одной из школ.

По версии Bloomberg, китайские власти пытались убедить Ма вернуться на материк и помочь продемонстрировать государственную поддержку бизнес-сообществу. Однако китайский бизнесмен предпочел оставаться за границей и уйти из своих компаний.