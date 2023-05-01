Турецкий оборонпром начал разработку нового оружия

Работающая на турецком рынке компания Roketsan приступила к разработке новой противотанковой ракеты с увеличенной дальностью поражения UMTAS-GM, передает Day.Az со ссылкой на Телеграм-канал Trend.

О разработке новой ракеты журналистам сообщил Мурат Икинджи, занимающий пост гендиректора Roketsan.



"Инженеры компании уже успели изготовить прототип. В настоящий момент проходят его испытания. Реализация проекта по разработке новой противотанковой ракеты позволит расширить возможности турецкой армии, а также закрыть потребности в современных противотанковых средствах. Ракеты UMTAS-GM будут запускаться не только с наземных платформ, но и с ударных вертолетов ATAK-II турецкого производства", - отметил Икинджи



По словам экспертов, Roketsan пытается создать конкурента израильской ракеты Spike-NLOS, которая считается одним из лидеров рынка противотанкового вооружения. Дальность полета актуальной версии ракеты UMTAS составляет 8 км.



У новой ракеты она будет больше в несколько раз.