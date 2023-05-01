https://news.day.az/world/1560579.html Во Франции вновь сожгли чучело Макрона - ВИДЕО
Во Франции вновь сожгли чучело Макрона - ВИДЕО
Во французском Страсбурге в понедельник, 1 мая, местные жители сожгли чучело президента страны Эммануэля Макрона, передает Day.Az со ссылкой на Известия.
На кадрах видно, что на некоторых присутствующих надеты маски. Сожжение чучела сопровождается музыкой.
В конце записи заметен черно-зеленый флаг зеленых анархистов.
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