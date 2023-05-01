Во Франции вновь сожгли чучело Макрона

Во французском Страсбурге в понедельник, 1 мая, местные жители сожгли чучело президента страны Эммануэля Макрона, передает Day.Az со ссылкой на Известия.

На кадрах видно, что на некоторых присутствующих надеты маски. Сожжение чучела сопровождается музыкой.

В конце записи заметен черно-зеленый флаг зеленых анархистов.