Гости почти со всего мира посетят коронацию короля Великобритании Карла III

Более 2,2 тыс. человек посетят коронацию короля Великобритании Карла III, которая пройдет 6 июня в Вестминстерском аббатстве. Как говорится в распространенном в понедельник заявлении Букингемского дворца, в их число войдут гости из 203 стран, причем около 100 государств будут представлены на высшем уровне, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Как отмечается в заявлении канцелярии Его Величества, помимо глав государств и правительств, список которых не приводится, и членов королевской семьи, наблюдать за коронацией Карла III будут главы правительств Уэльса, Шотландии и Северной Ирландии, генерал-губернаторы стран Содружества, лорды-наместники короля в крупных административных единицах, представители различных церквей, вооруженных сил, дипломатического корпуса, нобелевские лауреаты, сотрудники общественных организаций и чрезвычайных служб. Помимо этого, приглашения были разосланы около 400 молодым людям, которые работают в благотворительных фондах, основанных нынешним монархом в прошлом, когда он был еще принцем Уэльским Чарльзом, а также его женой, королевой-консортом Камиллой.

Коронация Карла III состоится через восемь месяцев после смерти Елизаветы II. Как ранее сообщалось, приглашение на церемонию получили лидеры Венгрии, Ирландии, Польши, Филиппин, Франции, короли Испании и Швеции, князь Монако, японский императорский дом, руководители Евросоюза, представители британского политического истеблишмента.