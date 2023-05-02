Руководство Morgan Stanley пойдет на сокращение персонала

Банк Morgan Stanley запланировал уволить почти 3 тыс. работников к концу июня. Об этом пишет газета Financial Times, ссылаясь на осведомленные источники, передает Day.Az.

По словам источников издания, руководство собирается уволить около 5% от всего персонала. В частности, сокращениям будет подвержен отдел ценных бумаг, а также инвестиционно-банковское подразделение.

Банк Morgan Stanley начал работать в 1935 году, и сейчас его филиалы есть более чем в 40 странах. Доверительное управление активами является одним из основных направлений в деятельности.